تفاصيل جديدة عن واقعة اغتصاب فتاة “تيك توك” في مصر

2020/05/30 | 14:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل جديدة بخصوص واقعة اغتصاب فتاة “تيك توك” منة عبد العزيز.واتهمت منة عبد العزيز أحد شباب “تيك توك” ويدعى مازن، باغتصابها وتصويرها صحبة أصدقائه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للفتاة، تضمن مشاهد لفتاة في العقد الثاني من العمر، ادعت خلالها قيام شخص بالتعدي عليها بالضرب واغتصابها بمساعدة

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