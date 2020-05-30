نجم مسلسل “La Case De Papel” يصف أمل العوضي بـ”الأكثر إثارة”

2020/05/30 | 14:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار نجم المسلسل الشهير La Casa De Papel، الإسباني ​إنريكي أرسي​، الجدل مرة جديدة، بعد إنتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي،وهو يوجّه المعايدة لممثلة والإعلامية الكويتية ​أمل العوضي​، بمناسبة عيد ميلادها، عبر موقع يخّول الطلب من المشاهير رسائل مصوّرة مقابل بدل مادي.وأشار أرسي الى أن هذا الفيديو بناء على طلب إحدى صديقاتها،

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