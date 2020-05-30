أين تجدون فيتامين د؟

2020/05/30 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الفيتامين ضروري لتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في جسم الإنسان، ولاسيما فيتامين “د” الذي يمكن أن يؤدي نقصه إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك هشاشة العظام أو الكساح أو بعض التشوهات.إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين “د” إلى نظامك الغذائي، تعد من أسهل الطرق لتجنب نقص الفيتامين، بحسب موقع Daily Express البريطاني.يعتبر سمك “أبو سيف” […]

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