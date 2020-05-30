فريق CBRN عفّر نحو 20 ألف موقع و140 ألف دار في عموم العراق

2020/05/30 | 14:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن تعفير اكثر من 20 ألف موقع و140 ألف دار في عموم العراق للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المواقع التي تم تعقيمها منذ انطلاق حملات الدفاع المدني في 26 شباط 2020 الى يوم امس 29 ايار 2010 بلغ ما يقارب 20،353 موقعا تم تعقيمه بالكامل"، موضحا ان "ذلك يشمل مؤسسات ودوائر حكومية وغير حكومية ودور عبادة".

وأضاف أن "المساحات المعقمة منذ انطلاق الحملة حتى يوم امس الجمعة بلغت 140،749،875 مترا مكعبا، فيما بلغت الدور التي تم تعقيمها للحالات المصابة وما يحيط بها من منازل منذ انطلاق الحملة حتى يوم امس قد بلغ 140،931 دارا في عموم المحافظات العراقية".

وأشار البيان إلى أن "مديرية الدفاع المدني قد بذلت ما بوسعها من امكانيات مادية وخبرات كوادرها المتخصصة في مجال الحوادث الكيميائية والبيولوجية المعروف اصطلاحاً فريق الاستجابة الوطني CBRN المدرب وفق أعلى مستويات التدريب العالمي والمصنف الرابع عالمياً والذي بذل أقصى ما يمتلك من جهد من اجل الحد من انتشار جائحة فايروس كورونا في المدن العراقية" .

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