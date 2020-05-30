الكاظمي يثني على جهود التصدي لكورونا ويؤكد: المرحلة تتطلب التكاتف

2020/05/30 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أثنى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (30 ايار 2020)، على جهود الكوادر الطبية والصحية في التصدي لازمة فيروس كورونا، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تكاتف الجهود بي المؤسسات.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الازمة النيابية: "نثني على الدور الكبير للكوادر الطبية والصحية وكلّ العاملين في مستشفيات العزل ونثمّن دور الأجهزة الأمنية في تطبيق مقررات حظر التجوال ومرافقة الفرق الصحية في مناطق تفشي الفيروس".

وأضاف: "نشكر العوائل التي التزمت بالحظر وطبّقت تعليمات الوقاية الصحية"، لافتاً إلى أنه "نعوّل كثيرا على تعاون المواطنين، والمرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل وتكاتف الجهود بين المؤسسات".

وترأس الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، اجتماعا مشتركا للجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة النيابية.

بغداد اليوم- خاص

وافق وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، على تحويل مبلغ 400 مليار دينار عراقي، إلى حكومة إقليم كردستان، كرواتب للموظفين لشهر نيسان الماضي، رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء انهيار أسعار النفط وأزمة كورونا، فيما قال قيادي

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، السبت (30 أيار 2020) أن السيطرة على ايرادات المنافذ الحدودية للعراق، ستحل جزءاً من الأزمة المالية في البلاد.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أزمة العراق مالية،

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، السبت (30 أيار 2020)، أن روسيا ستكون أقرب البلدان للعراق بتطوير أسلحة الجيش العراقي، وإمداده بالتقنيات الحديثة، وخاصة الدفاع الجوي.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم

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