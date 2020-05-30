خبر سار من المنافسة الأسبانية .. الجماهير ستعود للدوري قريباً بنسبة 30 بالمئة

2020/05/30 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

ستعود الحياة للدوري الإسباني مجدداً في 11 من شهرحزيران المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيرو...





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