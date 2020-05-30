عضو بالمالية النيابية ينفي تقديم اللجنة مقترحاً بجعل الادخار الاجباري 70% من المخصصات

2020/05/30 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، السبت (30 أيار 2020)، تقديم اللجنة مقترحاً بجعل الادخار الاجباري 70% من مخصصات ورواتب موظفي الدولة.

وقال قدو في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن "اللجنة المالية لم تقدم اي اقتراح الى الحكومة العراقية بشأن خفض او زيادة رواتب موظفي الدولة "، مخاطباً بعض الجهات التي نشرت تلك الأخبار قائلاً: "كفاكم تشويه التصريحات وخلق قلقاً لدى الموظفين والمتقاعدين في هذا الظرف الصعب"، بحسب تعبيره.





وتابع: "سأقوم بإقامة دعاوى قضائية ضد المواقع التي تقوم بتغيير وتزييف التصريحات ، للنيل من مواقف الوطنية للجنة المالية ومواقفنا الوطنية التي أعلنا عنها أكثر من مرة، بأن اللجنة ضد عملية خفض الرواتب او المساس بها".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً مفادها أن اللجنة المالية في مجلس النواب قدمت مقترحاً للحكومة العراقية لخفض 70% من مخصصات ورواتب موظفي الدولة كادخار إجباري.

بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (30 أيار 2020)، اجتماعا مشتركاً لخلية الأزمة واللجنة العليا للسلامة لمواجهة كورونا في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي ترأس

بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر أمني من محافظة بابل، السبت (30 أيار 2020)، بانقاذ مواطن اضرم النيران في نفسه في احد متنزهات مدينة الحمزة الغربي جنوبي الحلة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مواطنا من أهالي الحمزة الغربي جنوبي الحلة اضرم النيرا

بغداد اليوم – بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (30 أيار 2020)، حالة الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين في البلاد، مبينة ان درجات الحرارة في 5 محافظات عراقية تتخطى لـ 40 درجة مئوية.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغ

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