أربيل تُلزم سائقي الأجرة وركابهم بـ

2020/05/30 | 14:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة يوم أمس تسع إصابات في الإقليم منها إصابتان في أربيل وست في السليمانية وواحدة في محافظة دهوك

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