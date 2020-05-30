الانبار تكشف نتائج عمليات المسح الميداني على مناطقها لتأكد من خلوها من كورونا

2020/05/30 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..كشف المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني ، السبت، نتائج عمليات المسح الميداني الذي شمل مناطق مختلفة من مدن الانبار.وقال العاني في تصريح لـ/ المعلومة/، ان”لجان صحية من دائرة صحة الانبار اجرت عمليات مسح ميداني وبشكل عشوائي لمناطق الـ 5 كيلو والصوفية وشارع المستودع ومناطق اخرى من مدن […]

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