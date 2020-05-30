نائب : فتح باب لابتزاز الفلاحين باستلام الحنطة خارج الخطة الزراعية

2020/05/30 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف النائب عن كربلاء حامد الموسوي ، عن “فتح باب المساومات والابتزاز لاستلام محصول الحنطة للفلاحين خارج الخطة الزراعية لهذا العام “.وقال الموسوي في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم السبت ، إنه “التقى مجموعة من المزارعين والفلاحين لمحصول الحنطة خارج […]

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