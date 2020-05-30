مصدر طبي يكشف لـ”العهد نيوز” اعداد اصابات “كورونا” في ذي قار

2020/05/30 | 14:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار كشفت صحة ذي قار، عن موقفها التراكمي الخاص بالإصابات بفايروس كورونا، منذ تفشي الوباء وحتى اليوم.وقال مصدر طبي، لـ”العهد نيوز”، بأن “مجموع الإصابات التراكمية في عموم المحافظة منذ تفشي الوباء هي 130 إصابة بالفايروس، فيما تم تسجيل شفاء 75 حالة”.وأوضح المصدر، بأن “مجموع الوفيات منذ ظهور أول إصابة […]

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