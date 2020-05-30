أسعار النفط تتجاوز لـ(40) دولارًا للبرميل الواحد

2020/05/30 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهد سعر نفط البصرة الخفيف، اليوم السبت، ارتفاعاً في الأسواق العالمية، ليسجل أكثر من 40 دولاراً للبرميل الواحد.وأظهرت بيانات مواقع النفط العالمية، ارتفاع أسعار نفط البصرة الخفيف إلى 40.13 بنسبة 43.45% عن السعر السابق، فيما سجل سعر نفط البصرة الثقيل، 35.94.وارتفعت أسعار النفط يوم أمس الجمعة، إذ اختتمت العقود الآجلة […]

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