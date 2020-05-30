فيديو : تشييع جنازة حسن حسني وسط غياب للفنانين

2020/05/30 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع جثمان الفنان الراحل حسن حسني، ظهر اليوم السبت، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة الفيوم، وسط حضور عدد قليل من الأسرة والأقارب فقط، وذلك بعد وفاته، فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة.ولم يحضر الجنازة من الفنانين إلا المطرب الشعبي سعد الصغير، والفنان منير مكرم عضو نقابة […]

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