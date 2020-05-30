نائب: لا يمكن استقطاع او تخفيض رواتب موظفي الدولة الا بقانون

2020/05/30 | 14:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي ، السبت، عدم امكانية استقطاع او تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية الا بقانون.وقال الركابي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” استقطاع او خفض رواتب موظفي الدولة سواء في المؤسسة المدنية او الامنية يجب ان يكون من خلال قانون وموافقة مجلس النواب لانها رواتبهم من رئيس الجمهورية […]

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