2020/05/30 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، أن التدريبات والاجتماعات عن بُعد مستمرة للاعبين منذ انتشار جائحة كورونا وحتى الآن.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد محمد: المنهاج التدريبي لمنتخب الناشئين على طاولة اللجنة الفنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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