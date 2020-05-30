عماد محمد: المنهاج التدريبي لمنتخب الناشئين على طاولة اللجنة الفنية

2020/05/30 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، أن التدريبات والاجتماعات عن بُعد مستمرة للاعبين منذ انتشار جائحة كورونا وحتى الآن.

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