الكاظمي يشيد بالكوادر الصحية ويثمن دور الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال

2020/05/30 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت، بالكوادر الصحية مثمناً بدور الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال.

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