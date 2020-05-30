روسيا: ليس لدينا ثقة على الاطلاق بامريكا وهي مصدر المشاكل في العالم

2020/05/30 | 14:31 - المصدر: سومر نيوز

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ترجمة :سومر نيوز

اكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف ان روسيا ليس لديها اية ثقة على الاطلاق بالولايات المتحدة ،...

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