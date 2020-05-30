جودت تطالب الكاظمي باختيار وزير للنفط قادر على التفاوض مع اوبك

2020/05/30 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالبت النائب المستقل في ائتلاف النصر ندى شاكر جودت , السبت , رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فحص الأسماء المرشحة لحقيبة النفط على ان يتم اختيار على ضوء الخبرة والكفاءة في التفاوض الدولي خاصة في منظمة أوبك التي خذلنا بها المفاوض السابق خلال تخفيض انتاجنا النفطي .وقالت جودت في تصريح […]

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