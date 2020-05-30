كمبش تدعو الى توسيع دائرة الرصد الوبائي في محافظة ديالى

2020/05/30 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت عضو خلية الازمة النيابية غيداء كمبش الى توسيع دائرة الفحوصات المختبرية من خلال الرصد الوبائي في محافظة ديالى وشمول كل المناطق دون استثناء.

وقالت كمبش في تصريح إن محافظة ديالى سجلت ارتفاعا في اعداد الإصابات توزعت في قرى زراعية مختلفة، مضيفة ان الحالات المسجلة لم تراجع المؤسسة الصحية بل تم كشفها من خلال الرصد الوبائي واخذ العينات من قبل الفرق الجوالة.

وشددت كمبش على ضرورة الانتباه لخطورة السفر خارج ديالى خاصة الى مناطق تعاني من معدلات إصابة مرتفعة وخاصة العاصمة بغداد واعتماد جميع اطر الوقاية وخاصة التباعد الاجتماعي لتفادي تسجيل المزيد من الإصابات.

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