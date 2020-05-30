كردستان العراق يطلب توريد الغاز من ايران

2020/05/30 | 14:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير الشركة الوطنية للغاز، عن طلب كردستان العراق توريد الغاز من ايران.

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