مصر تغلق مقر نقابة المحامين والنادي النهري بعد إصابات بكورونا

2020/05/30 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت النقابة العامة للمحامين في مصر غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين بفيروس كورونا.وقالت لجنة مواجهة تداعيات كورونا في مصر، في بيان لها اليوم السبت، إنه ثبت لديها تعرض اثنين من موظفي النقابة العامة، وأحد العاملين بمقر النقابة بشارع رمسيس، بالفيروس، […]

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