شاهد: لقطات جديدة من اعتقال وموت جورج فلويد،، سبب اندلاع الاحتجاجات الامريكية

2020/05/30 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت هيئة الاذاعة الوطنية الامريكية NBC، اليوم السبت، مقطعاً جديداً من زاوية مغايرة، تظهر لحظة القاء القبض على جورج فلويد والذي تسبب شرطي في موته.وتظهر اللقطات جزءًا من المواجهة قبل تصاعد الأمور، حيث يمكن سماع فلويد مرارا وهو يتوسل الضباط بأنه لا يستطيع التنفس، حيث يقول فلويد بينما يجلس الضباط الثلاثة […]

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