2020/05/30 | 14:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بدأت الخطوط الجوية السعودية تطبيق وتنفيذ جملة من الإجراءات الوقائية لتفادي العدوى بفيروس كورونا، في إطار استئناف العمليات التشغيلية للرحلات الداخلية اعتبارا من يوم غد الأحد.وتشمل الإجراءات كافة مراحل سفر الركاب، سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، أو في صالات المغادرة بالمطارات، وأثناء الرحلة، وحتى الوصول إلى وجهاتهم.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية السعودية تصدر قائمة بالإجراءات الوقائية خلال رحلاتها الداخلية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية السعودية تصدر قائمة بالإجراءات الوقائية خلال رحلاتها الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).