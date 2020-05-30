الزراعة توضح آلية تسلم الحنطة من الفلاحين خارج الخطة

2020/05/30 | 15:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الزراعة اليوم السبت، آلية تسلم الحنطة من الفلاحين خارج الخطة.

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