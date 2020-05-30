وثائق.. اجتماع حكومي - نيابي يتضمن اقتراحا لحظر شامل بالعراق لأسبوعين

2020/05/30 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعتزم العراق، تطبيق حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوما، وفق ما أظهرته وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز لجدول أعمال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الازمة النيابية المنعقد حاليا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتضمن المقترح تطبيق حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوما ابتداء من يوم غد الاحد وتنفيذه بشكل صارم.

من جانبه قال مصدر في اللجنة العليا للصحة والسلامة لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تتجه حاليا إلى فرض حظر التجوال الشامل في البلاد وسط مناقشات واعتراض داخل الاجتماع بين فرض حظر التجوال الشامل أو الابقاء على الحظر الجزئي".

واضاف ان "مقترحا من أحد الوزراء داخل الاجتماع المنعقد حاليا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تضمن أن يكون حظر التجوال لمدة أسبوع بدلا عن اسبوعين".

وتابع المصدر، أن "الاجتماع ما يزال مستمرا لغاية اللحظة وسيتم الاتفاق والتصويت على التوصيات الاجتماع خلال الساعة المقبلة.

وسجلت وزارة الصحة العراقية امس الجمعة، 416 حالة إصابة و73 حالة شفاء وو6 وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات :الى ٥٨٧٣ ومجموع حالات الشفاء الى ٣٠٤٤ والراقدين الكلي الى ٢٦٤٤ والراقدين في العناية المركزة الى ٤٥ مجموع الوفيات الى ١٨٥.

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