صحة الانبار لـ”العهد نيوز”: بدء المسح الميداني للبحث عن مصابي “كورونا”

2020/05/30 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني ، السبت، انطلاق حملة للمسح الميداني لمناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال العاني في حديث لـ”العهد يوز”، ان “دائرة صحة الانبار اطلقت عمليات مسح ميداني لمناطق مختلفة من مدن الانبار، لتأكد من عدم وجود حالات اصابة او اشتباه بفيروس كورونا ضمن […]

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