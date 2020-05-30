اسعار النفط ترتفع 5% وتراجع إنتاج الخام

2020/05/30 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم السبت، بعد أن أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي على مكاسب شهرية قياسية بحسب ما أفادت وكالة رويترز.وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم تموز عند 35.49 دولار للبرميل، إذ قفزت 1.78 دولار، بما يعادل 5.3 بالمائة.وأغلق خام برنت عند 35.33 دولار للبرميل بزيادة أربع سنتات.وسجل غرب تكساس الوسيط […]

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