“من فضلك، دعني أقف”… مقطع فيديو جديد لجورج فلويد يتوسل فيه لالتقاط أنفاسه

2020/05/30 | 15:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ظهر مقطع فيديو جديد يُظهر أخر لقطات المواجهة بين الأمريكي جورج فلويد وضباط من شرطة مدينة مينيابوليس الأمريكية، والتي أدت إلى مقتله الاثنين الماضي.يوفر المقطع الجديد زاوية مختلفة عن الفيديو الذي تم نشره على نطاق واسع، حيث يبدو أنه يُظهر جزءًا من المواجهة قبل تصاعد الأمور، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة […]

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