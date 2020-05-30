تحديد موعد عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب الإسبانية

2020/05/30 | 15:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تخطط رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “اليغا”، للسماح بعودة المشجعين إلى مدرجات الملاعب تدريجيا، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.ووفقا لإذاعة “كوبي” الإسبانية، فإن رابطة “الليغا”، قد تسمح بعودة المشجعين لملء 30 بالمئة من مدرجات الملاعب، ابتداء من 12 سبتمبر المقبل، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 50 بالمئة في شهر نوفمبر.وأوضحت […]

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