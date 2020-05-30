الصحة النيابية تعبر عن امتعاضها من عمل القوات الامنية في تطبيق حظر التجوال

2020/05/30 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عبرت لجنة الصحة النيابية، السبت، عن امتعاضها من عمل القوات الأمنية في تطبيق إجراءات حظر التجوال في المناطق الشعبية.وقال عضو اللجنة عبد عون علاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ القوات الأمنية لم تتخذ دورها بشكل جدي في المناطق الشعبية بتطبيق حظر التجوال”، لافتا إلى إن “اغلب المناطق لازالت غير ملتزمة […]

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