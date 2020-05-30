2020/05/30 | 15:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يحدث في الولايات المتحدة..امرأة في بالتيمور ضربت شرطيا في وجهه مرتين.ولم تكن تتوقع ما كان ينتظرها من الخلف .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. اعتداء متبادل بين شرطي وامرأة في بالتيمور الاميركية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. اعتداء متبادل بين شرطي وامرأة في بالتيمور الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).