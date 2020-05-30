تسجيل ٣ حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في اربيل

2020/05/30 | 15:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ اربيل أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا لعائدين من دولة هنغاريا.وقالت الوزارة في بيان، انه "استمرارا في اجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم تشخيص ثلاث اصابات جديدة بكورونا في محافظة اربيل ".واوضح البيان ان "المصابين الثلاثة رجال بأعمار 23، و22، و21 عاما"، مشيرا الى انهم "كانوا قد سافروا مسبقا الى دولة هنغاريا وفرض عليهم الحجر الصحي بعد عودتهم".

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