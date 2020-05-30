الديمقراطية لا تصلح في العراق حاليا

2020/05/30 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى … اثبت بما لا يقبل أدنى شك ان الديمقراطية أي اختيار المسئولين عن طريق الانتخابات لا تصلح للحياة ولا توفر لكل المواطنين العدالة والمساواة المطلقة مهما كانت فالانتخابات لا تأتي بالأفضل والأحسن بل ربما تأتي بالأكثر سوءا وخاصة في البلدان النامية او ما تسمى العالم الثالث ومنها البلدان العربية ومنها العراق […]

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