الذين هم عن صلاحهم ساهون

2020/05/30 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي… يقول شاعر الأبوذية: عفا روحي لمشاكلها لها حيل أون ويضحك الشامت لها حيل تگول الناس كل عقدة لها حل خلصت روحي وعقدتي ذيچ هيه معلوم أن حلول المشاكل تتراوح بين آنيّة وبين أخرى تتحمل التأجيل، وثالثة يمتد سقفها الزمني الى حيث يتطلب الأمر.كذلك تتنوع الحلول حسب مقتضيات المشكلة ومساحة تأثيرها، […]

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