الكاظمي: نثني على الدور الكبير للكوادر الطبية والصحية

2020/05/30 | 15:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت (30 ايار 2020)، على جهود الكوادر الطبية والصحية في التصدي لازمة فيروس كورونا، مؤكداً أن المرحلة ت...

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