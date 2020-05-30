2020/05/30 | 15:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء في مجال الاقتصاد إن الأزمة، التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، ساهمت في إبراز أهمية بعض المهن.ووفقا لخبراء من معهد التعليم التقدمي في روسيا، فإن رواتب المتخصصين في مجال “التواصل”، و”التسويق” ، قد تسجل ارتفاعا، حيث تحتاج الأعمال لتطوير خدماتها وزيادة عدد العملاء في فترة الأزمات.وللأسباب نفسها، يمكن أن يشهد سوق الشغل طلبا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء في الاقتصاد يحددون المهن التي ستكون أكثر أجرا بعد كوورنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء في الاقتصاد يحددون المهن التي ستكون أكثر أجرا بعد كوورنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).