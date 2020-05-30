“كورونا” لا تمنع الاحتجاجات: متظاهرو البصرة يطالبون بالحماية من “غدر الميليشيات”

2020/05/30 | 15:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدّد الحراك الشعبي والتظاهرات في مدينة #البصرة العراقية، بعد خروج العشرات من المتظاهرين في تحدٍ لحظر التجول المفروض بسبب جائحة “#كورونا”.وعبّر المحتجون عن غضبهم لعدم محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والقمع التي تعرضوا لها.…

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