القصف التركي على كردستان لم يتوقف: فجيعة جديدة في دهوك

2020/05/30 | 15:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من مطالبات #الحكومة_العراقية ونظيرتها في #إقليم_كردستان، #أنقرة بالتراجع عن الانتهاكات التي تمارسها في المحافظات الكردية، إلا أن الأخيرة لا تستمع بل تستمر بقصف المناطق الكردية.وأكدت مصادر أمنية من محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان،…

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