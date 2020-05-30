بالصور: قضية الاستيلاء على اراضي ببغداد تتفاعل،،ما قصة “الجامع السني في المربع الشيعي”؟

2020/05/30 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: عاد جامع الحمزة بن عبد المطلب في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد الى الواجهة مجدداً، بعد تمدد حملات “التجاوز على الاراضي” الى الارض المجاورة له والتي يقول مسؤولون في الوقف السني انها تابعة للمسجد.‏ديوان الوقف السني نشر صورة لزيارة رئيسه سعد كمبس الى الجامع، فيما يبدو انه محاولة للإثبات تبعية المبنى […]

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