بالصور والفيديو: الصين تقلق العالم بتدشينها ثاني حاملة طائرات

2020/05/30 | 15:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الدفاع الصينية، إن حاملة الطائرات الوحيدة المصنعة محليا، “شاندونغ”، تجري تدريبات في البحر، لاختبار أسلحة ومعدات وتعزيز تدريب الطاقم.وجرى تدشين حاملة الطائرات “شاندونغ” العام الماضي من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو ما يؤكد صعود البلاد كقوة بحرية إقليمية، في وقت تتنامى فيه التوترات مع الولايات المتحدة وغيرها […]

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