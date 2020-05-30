عالم بريطاني: النحاس يقتل كورونا خلال 4 ساعات

2020/05/30 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أحد كبار العلماء البريطانيين أنه يجب طلاء أبواب المقابض والدرابزين وعربات التسوق بالنحاس، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأظهرت الأبحاث أن كورونا يمكن أن يبقى على الفولاذ والبلاستيك لمدة ثلاثة أيام، إلا أن النحاس يقتل الفيروس خلال أربع ساعات؛ بسبب خصائص المعدن المضادة للبكتيريا.واقترح ويليام كيفيل، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ساوثامبتون، أن يتم طلاء […]

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