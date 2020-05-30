نائب: السيطرة على إيرادات المنافذ ستعمل على حل جزء من الأزمة المالية

2020/05/30 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، أن السيطرة على ايرادات المنافذ الحدودية ستعمل على حل جزء من الأزمة المالية في البلاد.

وقال الجبوري في تصريح إن أزمة العراق مالية وليست اقتصادية، وهو قادر على تجاوزها اذا ما اتخذ قرارا حاسما ووطنيا يتمثل باستغلال الكم الهائل من الموارد المتوفرة لديه كالزراعة والصناعة، بالإضافة الى الكمارك والمنافذ الحدودية التي تحولت الى اكثر الموارد وبالا على العراقيين نتيجة سيطرة العصابات المنفلتة التي تفرض اتاوات على المستوردين.

وأشار الى أن إعادة السيطرة على ايرادات المنافذ قرار يساعد في دعم ميزانية الدولة بأموال كبيرة جدا ستساهم في تجاوز جزء من الازمة المالية الراهنة.

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