العمليات المشتركة: خطط لملاحقة بقايا داعش وحماية المحاصيل الزراعية

2020/05/30 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن إعداد الخطط لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتوفير الحماية للمحاصيل الزراعية.

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