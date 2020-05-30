رصد وتوثيق المستوى الخدمي (قطاعي التعليم والصحة) في مركز قضاء سنجار والقرى والمجمعات المجاورة له

2020/05/30 | 15:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير لــ “منظمة جسر الشباب” – ايزيدي 24 – خاص المقدمة يسلط هذا التقرير، الضوء على الأداء الحكومي في سنجار حول قطاعي التعليم والصحة في بعض المناطق السكنية في قضاء سنجار والمناطق المجاورة له، بحيث يكون التقرير حيادي من حيث التغطية، من خلال عرض معلومات قام بجمعها وتوثيقها فريق الرصد والتوثيق في منظمة جسر الشباب …

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