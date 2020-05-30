الداخلية تصدر توضيحا حول اخذ تعهدات من منتسبيها بشأن كورونا

2020/05/30 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، أنباء عن أخذ تعهدات من منتسبيها للإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل الاعلام تناقلت أنباء عن اخذ تعهدات من منتسبي الوزارة للابلاغ عن اصابتهم او إصابة احد من أفراد أسرهم بفيروس كورونا المستجد، وهذا الموضوع غير صحيح".

واضافت ، ان "الوزارة ومن خلال مديرية الأمور الطبية تتابع الحالة الصحية لجميع منتسبيها وتولي إهتماماً كبيراً بأي منتسب يتعرض للإصابة او لمرض سواء كان بهذا الفايروس او بشيء اخر".

وتابعت، ان "جميع دوائر ومؤسسات وزارة الداخلية تتخذ الاجراءات الصحية لمنتسبيها كافة وبشكل يومي من خلال الفحص الطبي الصباحي قبل بدء الدوام الرسمي في كل دائرة، وهذا الموضوع ينطبق أيضاً على المنتسبين المكلفين بواجب خارج الدوائر في المرابطات ونقاط التفتيش أيضاً".

وأشارت الوزارة إلى أن "هناك إرشادات تم تعميمها على المنتسبين بشأن أهمية الحرص الشديد على أنفسهم وآلية التعامل في السيطرات وطريق اخذ المستمسكات الثبوتية للمواطنين خلال مرورهم في هذه السيطرات".

ولفتت الى ان "عمليات التعفير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا مستمرة في مختلف مفاصل وزارة الداخلية، فضلا عن ارتداء الكمامات والقفازات من قبل منتسبي الوزارة كافة، وان هناك مواقف يومية حول إعداد المصابين لمتابعة حالتهم الصحية واتخذت الاجراءات الاصولية بشأنها".

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