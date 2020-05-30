مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: حجر خمسة ضباط ومنتسبين ملامسين لمصاب بكورونا في كربلاء

2020/05/30 | 15:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءافاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، اليوم السبت، بحجر خمسة ضباط ومنتسبين ملامسين لمصاب بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر في حديث خص به “العهد نيوز”، إن “خمسة ضباط ومنتسبين تم حجرهم في المحافظة كونهم ملامسين لحالة مصاب بفيروس كورونا”.واضاف، ان “المحجورين راقدين الآن بالحجر الصحي لحين وصول التحاليل المختبرية”.انتهى2

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