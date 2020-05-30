مصدر لـ”العهد نيوز”: شرطة بابل تنقذ مواطناً اضرم النيران في نفسه

2020/05/30 | 15:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانقاذ مواطن اضرم النيران بنفسه في احد متنزهات مدينة الحمزة الغربي جنوب محافظة بابل.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “مواطنا من اهالي الحمزة الغربي جنوب بابل اضرم النيران بنفسه، في احد المتنزهات المهجورة وتمكنت الشرطة من انقاذة”.واضاف المصدر ،ان “سبب الذي جعل المواطن يضرم النار في جسده هو ضعف […]

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