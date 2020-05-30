إغلاق مقر نقابة الأطباء المصرية بعد ظهور إصابات بكورونا

2020/05/30 | 15:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت نقابة الأطباء في مصر ، السبت، إغلاق مقرها لمدة ثلاثة أيام؛ لتعقيمه بعد منح إجازة استثنائية لجميع العاملين بها.وأوضحت النقابة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أنها ستقوم بإغلاق مقرها لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من السبت حتى الإثنين ، على أن يبدأ العمل بعدها يوم الثلاثاء المقبل .من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء إن قرار إغلاق النقابة جاء كإجراء احترازي؛ عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا باتحاد المهن الطبية.وأضاف الزيات، أنه إلى الآن لم تظهر إصابات بين أعضاء مجلس نقابة الأطباء، مردفا أنه جار حصر المخالطين وإجراء التحاليل لهم.

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