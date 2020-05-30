كربلاء.. تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/30 | 15:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاءأفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة كربلاء، السبت ، بتسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال المصدر، إن "محافظة كربلاء سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد هذا اليوم".وأمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، والتي تعتبر أعلى معدل إصابات سجله العراق منذ دخول الفيروس إليه، ليرتفع عدد الإصابات الكلي بالفيروس إلى 5873 إصابة، ومجموع الوفيات إلى 185، ومجموع حالات الشفاء 3044 حالة.

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