صحة الانبار توجه بإغلاق المحال التجارية والاسواق غير الملتزمة بالشروط الصحية

2020/05/30 | 15:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..وجهت دائرة صحة الانبار، السبت، بغلق كافة المحال والاسواق المحلية المخالف للتعليمات الصحية لتجب الاصابة بفيروس كورونا .وقال المتحدث باسم الدائرة أنس العاني لـ /المعلومة/ إن “دائرة صحة الانبار وجهت كافة فرقها الصحية المنتشرة في عموم مدن المحافظة بإغلاق كافة المحال والاسواق المحلية في حال عدم تطبيق الاجراءات الصحية الخاصة بمرض كورونا […]

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